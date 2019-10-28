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Apple представила нові AirPods

Новини » Hi-tech    28.10.2019 - 20:19
Apple представила нові AirPods
Ілюстративне фото (flickr.com/athomeinscottsdale)

Нові безпровідні навушники надійдуть у продаж 30 жовтня

Американська компанія Apple анонсувала нові бездротові навушники AirPods Pro. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляється, нові безпровідні навушники надійдуть у продаж 30 жовтня.

На відміну від попередніх AirPods, нова модель являє собою навушники-затички. У комплекті з ними будуть три м'які насадки різного розміру.

У новій моделі також вперше буде активне шумозаглушення - вбудований мікрофон буде вловлювати зовнішні шуми, після чого навушники будуть компенсувати їх зворотного звуковою хвилею.

Як стверджують у компанії, навушники будуть працювати без підзарядки 4,5 години.

Apple представила нові AirPodsНагадаємо, раніше повідомлялося, що новий iPhone 12 буде оснащений модемом 5G. Також повідомлялося, що смартфон буде доступний в двох різних за габаритами версіях. Діагональ дисплеїв смартфонів складе 5,4 і 6,7 дюйма.

Також повідомлялося, що Apple почала процес патентування кільця Apple Ring, яке дозволить на відстані контролювати інші пристрої корпорації. Пристрій буде оснащено екраном, голосовим асистентом і контролем жестів руки.

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