UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Apple представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus у новому кольорі

Фото: Apple представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus у новому кольорі (скриншот презентації)
Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Apple оголосила про випуск iPhone 14 та iPhone 14 Plus у жовтому кольорі. При цьому в компанії анонсували ще більше кольорів у модельному ряді смартфонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Apple.

Нові жовті iPhone 14 і iPhone 14 Plus будуть доступні для попереднього замовлення цієї п'ятниці, 10 березня, а їхній продаж розпочнеться у вівторок, 14 березня.

"Люди люблять свій iPhone і покладаються на нього щодня у всіх своїх справах, а тепер у лінійці з'явилося захопливе доповнення - нові жовті iPhone 14 і iPhone 14 Plus", - сказав віце-президент Apple зі світового маркетингу продукції Боб Борчерс.

Фото: Apple представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus у новому кольорі (apple.com)

6,1-дюймовий iPhone 14 і 6,7-дюймовий iPhone 14 Plus мають міцну конструкцію з аерокосмічного алюмінію, водо- і пилозахищену, а також передню кришку Ceramic Shield.

Обидві моделі оснащені дисплеєм Super Retina XDR з технологією OLED, що підтримує 1200 ніт пікової яскравості HDR, а також підтримку Dolby Vision.

Збільшений дисплей iPhone 14 Plus ідеально підходить для перегляду контенту, потокової передачі тренувань Apple Fitness+ та ігор, а також може похвалитися найтривалішим часом автономної роботи серед усіх iPhone.

Нагадаємо, Apple планує у 2024 році випустити абсолютно нову версію iPhone, яка очолює лінійку смартфонів компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleiPhone