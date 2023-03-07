Нові жовті iPhone 14 і iPhone 14 Plus будуть доступні для попереднього замовлення цієї п'ятниці, 10 березня, а їхній продаж розпочнеться у вівторок, 14 березня.

"Люди люблять свій iPhone і покладаються на нього щодня у всіх своїх справах, а тепер у лінійці з'явилося захопливе доповнення - нові жовті iPhone 14 і iPhone 14 Plus", - сказав віце-президент Apple зі світового маркетингу продукції Боб Борчерс.

Фото: Apple представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus у новому кольорі (apple.com)

6,1-дюймовий iPhone 14 і 6,7-дюймовий iPhone 14 Plus мають міцну конструкцію з аерокосмічного алюмінію, водо- і пилозахищену, а також передню кришку Ceramic Shield.

Обидві моделі оснащені дисплеєм Super Retina XDR з технологією OLED, що підтримує 1200 ніт пікової яскравості HDR, а також підтримку Dolby Vision.

Збільшений дисплей iPhone 14 Plus ідеально підходить для перегляду контенту, потокової передачі тренувань Apple Fitness+ та ігор, а також може похвалитися найтривалішим часом автономної роботи серед усіх iPhone.

Нагадаємо, Apple планує у 2024 році випустити абсолютно нову версію iPhone, яка очолює лінійку смартфонів компанії.

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