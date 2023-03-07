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Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом цвете

Фото: Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом цвете (скриншот презентации)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Apple объявила о выпуске iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете. При этом в компании анонсировали еще больше цветового разнообразия в модельном ряде смартфонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Apple.

Новые желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут доступны для предварительного заказа в эту пятницу, 10 марта, а их продажа начнется во вторник, 14 марта.

"Люди любят свой iPhone и полагаются на него каждый день во всех своих делах, а теперь в линейке появилось захватывающее дополнение - новые желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus", - сказал вице-президент Apple по мировому маркетингу продукции Боб Борчерс.

Фото: Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом цвете (apple.com)

6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus имеют прочную конструкцию из аэрокосмического алюминия, водо- и пылезащищенную , а также переднюю крышку Ceramic Shield.

Обе модели оснащены дисплеем Super Retina XDR с технологией OLED, поддерживающим 1200 нит пиковой яркости HDR, а также поддержку Dolby Vision.

Увеличенный дисплей iPhone 14 Plus идеально подходит для просмотра контента, потоковой передачи тренировок Apple Fitness+ и игр, а также может похвастаться самым длительным временем автономной работы среди всех iPhone.

Напомним, Apple планирует в 2024 году выпустить совершенно новую версию iPhone, возглавляющую линейку смартфонов компании.

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