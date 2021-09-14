Apple представила iPhone 13: основные характеристики

Внешне дизайн изменился не сильно: корпус так же алюминиевый на гранях, но экранный вырез стал немного компактнее. Сам дисплей стал на 28% ярче (максимальная яркость 1200 нит).

Фото: новый iPhone 13 (скрин видео ютуб Apple)

В поколении iPhone 13 используется новый процессор A15 Bionic, который на 50% быстрее топовых процессоров у конкурентов. Чип имеет 6 ядер и построен по 5 нанометровому техпроцессу.

Кроме того, обновился дизайн блока камер. У iPhone 13 и 13 mini теперь более крупный 12-мегапиксельный сенсор основной широкоугольной камеры, с размером пикселей 1,7 мкм и диафрагмой f/1.6. Ультраширокоугольная камера получила такое же разрешение, а также имеет угол обзора 120 градусов и диафрагму f/2.4.

В компании утверждают, что в iPhone 13 и 13 mini лучше стабилизация, лучше светосила и размытие фона, что позволит, в том числе, снимать видео на профессиональном уровне. В частности, "кинематографический" режим записывает видео в Dolby Vision HDR.

По утверждению Apple, автономность выросла по сравнению с линейкой iPhone 12 за счет более емкого аккумулятора и нового процессора.

Цены на iPhone 13 mini в США стартуют от 699 долларов, на iPhone 13 - от 799 долларов.

iPhone 13 Pro и Pro Max

Старшие модели линейки iPhone 13 как и в предыдущем поколении имеют стальные рамки, а не алюминиевые. Модели iPhone 13 Pro и Pro Max также будут доступны в новом цвете Sierra Blue.

Экранный вырез на 20% меньше, новый дисплей Super Retina XDR с пиковой яркостью 1000 нит поддерживает технологию технологией ProMotion, которая может менять частоту обновления дисплея от 10 до 120 Гц. Размеры дисплеев не изменились: у iPhone 13 Pro - 6,1 дюйма, у 13 Pro Max - 6,7 дюйма.

Процессор A15 Bionic имеет еще более мощное видеоядро, чем в младших моделях. Смартфоны получили новую систему из трех камер, Apple подает ее как революцию в мобильной фотографии. Все модули получили поддержку ночного режима.

Цены на iPhone 13 Pro в США стартуют от 999 долларов, на iPhone 13 Pro Max - от 1099 долларов. При этом есть версия на 1 Тб памяти.

Фото: новые iPhone 13 Pro и Pro Max (скрин видео ютуб Apple)