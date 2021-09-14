Apple представила iPhone 13: основні характеристики

Зовні дизайн змінився не сильно: корпус так само алюмінієвий на гранях, але екранний виріз став трохи компактніше. Сам дисплей став на 28% яскравіше (максимальна яскравість 1200 ніт).

Фото: новий iPhone 13 (скрін відео ютуб Apple)

У поколінні iPhone 13 використовується новий процесор A15 Bionic, який на 50% швидше топових процесорів у конкурентів. Чіп має 6 ядер і побудований за 5 нанометровим техпроцесом.

Крім того, оновився дизайн блоку камер. У iPhone 13 і 13 mini тепер більший 12-мегапіксельний сенсор основний ширококутної камери, з розміром пікселів 1,7 мкм і діафрагмою f/1.6. Ультраширококутна камера отримала таку ж роздільну здатність, а також має кут огляду 120 градусів і діафрагму f/2.4.

У компанії стверджують, що в iPhone 13 і 13 mini краща стабілізація, краще світлосила і розмиття фону, що дозволить, в тому числі, знімати відео на професійному рівні. Зокрема, "кінематографічний" режим записує відео в Dolby Vision HDR.

За твердженням Apple, автономність виросла в порівнянні з лінійкою iPhone 12 за рахунок більш ємного акумулятора і нового процесора.

Ціни на iPhone 13 mini в США стартують від 699 доларів, на iPhone 13 - від 799 доларів.

iPhone 13 Pro і Pro Max

Старші моделі лінійки iPhone 13 як і в попередньому поколінні мають сталеві рамки, а не алюмінієві. Моделі iPhone 13 Pro і Pro Max також будуть доступні в новому кольорі Sierra Blue.

Екранний виріз на 20% менший, новий дисплей Super Retina XDR з піковою яскравістю 1000 ніт підтримує технологію технологією ProMotion, яка може змінювати частоту оновлення зображення на дисплеї від 10 до 120 Гц. Розміри дисплеїв не змінилися: у iPhone 13 Pro - 6,1 дюйма, у 13 Pro Max - 6,7 дюйма.

Процесор A15 Bionic має ще більш потужне відеоядро, ніж в молодших моделях. Смартфони отримали нову систему з трьох камер, Apple подає її як революцію в мобільній фотографії. Всі модулі отримали підтримку нічного режиму.

Ціни на iPhone 13 Pro в США стартують від 999 доларів, на iPhone 13 Pro Max - від 1099 доларів. При цьому є версія на 1 Тб пам'яті.

Фото: нові iPhone 13 Pro і Pro Max (скрін відео ютуб Apple)