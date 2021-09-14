Презентация Apple: онлайн трансляция

Презентация Apple

Мажорное обновление iPad mini

Новая версия планшета iPad mini получила дизайн в стиле iPad Pro, 8,3 дюймовый дисплей Liquid Retina, Touch ID на верхней кнопке "Домой", USB-C и все возможности нового разъема, камеру на 12 мегапикселей без оптической стабилизации, но с диафрагмой f/1.8, а также стереодинамики.

Компания позиционирует его как самый мощный планшет в своей категории с поддержкой сетей 5G. Стоимость в США будет стартовать с отметки 499 долларов.

Фото: iPad mini (скрин видео ютуб Apple)

Новый доступный iPad

На презентации показали новый доступный iPad, то есть базовую модель. Планшет получит процессор Apple A13 Bionic, более мощный, чем в нынешнем iPad (2020) 8-го поколения.

Дизайн планшета не изменился, но добавили новую фронтальную камеру на 12 мегапикселей с углом обзора 122 градуса. Новый процессор и машинное обучение позволили интегрировать функцию Center Stage, которая позволяет следить за пользователем во время записи видео.

Цены стартуют с 329 долларов в США за версию 64 ГБ. Старт продаж на следующей неделе.

Фото: новый базовый iPad (скрин видео ютуб Apple)

Презентация началась с рассказа гендиректора Apple Тима Кука о сервисе Apple TV+. После этого он перешел к презентации iPad. Таким образом, именно фирменные планшеты от Apple скорее всего будут первым представленным сегодня гаджетом.

Что могут представить на сегодняшней презентации

Ожидается, что сегодня Apple презентует новую линейку iPhone 13, беспроводные наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7.

Что касается iPhone 13, то, по данным западных источников, модельный ряд не отличается от предыдущего поколения и будет включать iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Размеры экранов останутся прежними, но сам вырез может стать меньше.

Apple Watch Series 7, согласно прогнозам, получит угловатый дизайн, дисплей будет больше на 20-30%. Кроме того, могут показать наушники Air Pods 3, которые внешне будут похожи на AirPods Pro.