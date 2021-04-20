Apple представила iPhone 12 в новом цвете

На сегодняшней презентации Apple представили iPhone 12 в новом цвете. Кроме цвета он ничем не будет отличаться от уже продаваемых смартфонов этого поколения.

Об этом на презентации объявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Цена тоже останется прежней, старт продаж запланирован 30 апреля, предзаказы в США уже с этой пятницы.

Отметим, изначально iPhone 12 появился в пяти цветах: белом, черном, красном, зеленом и синем. К этому набору добавили новый - фиолетовый. Больше никаких изменений нет.

Напомним, ранее Apple предупредила о возможной опасности смартфонов iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, а также аксессуаров MagSafe. Они могут влиять на работу медицинского оборудования, в том числе кардиостимуляторов.

В гаджетах есть магниты и радиоприемники, которые излучают электромагнитные поля. Все аксессуары MagSafe тоже содержат магниты, а зарядное устройство MagSafe - радиомодули. Эти компоненты могут влиять на работу медицинских устройств.

Подробнее о том, какие новинки представила Apple, читайте в материале РБК-Украина.