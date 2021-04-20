Apple представила iPhone 12 в новом цвете

На сегодняшней презентации Apple представили iPhone 12 в новом цвете. Кроме цвета он ничем не будет отличаться от уже продаваемых смартфонов этого поколения.
Об этом на презентации объявил генеральный директор Apple Тим Кук.
Отметим, изначально iPhone 12 появился в пяти цветах: белом, черном, красном, зеленом и синем. К этому набору добавили новый - фиолетовый. Больше никаких изменений нет.
Цена тоже останется прежней, старт продаж запланирован 30 апреля, предзаказы в США уже с этой пятницы.
Фото: фиолетовый iPhone 12 (скриншот презентации Apple)
Напомним, ранее Apple предупредила о возможной опасности смартфонов iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, а также аксессуаров MagSafe. Они могут влиять на работу медицинского оборудования, в том числе кардиостимуляторов.
В гаджетах есть магниты и радиоприемники, которые излучают электромагнитные поля. Все аксессуары MagSafe тоже содержат магниты, а зарядное устройство MagSafe - радиомодули. Эти компоненты могут влиять на работу медицинских устройств.
Подробнее о том, какие новинки представила Apple, читайте в материале РБК-Украина.