Apple представила iPhone 12 в новому кольорі

Зазначимо, спочатку iPhone 12 з'явився в п'яти кольорах: білому, чорному, червоному, зеленому і синьому. До цього набору додали новий - фіолетовий. Більше ніяких змін немає.

Ціна залишиться колишньою, старт продажів запланований 30 квітня, попереднє замовлення в США уже з цієї п'ятниці.

Фото: фіолетовий iPhone 12 (скріншот презентації Apple)