Apple представила iOS 15 с новыми функциями

Американская компания Apple в понедельник, 7 июня, представила обновленную операционную систему iOS 15, до которой пользователи смогут обновить свои гаджеты осенью. Программное обеспечение обнародовали на презентации WWDC 2021.
Большое внимание компания уделила новшествам в сервисе видеозвонков FaceTime. В iOS 15 появится режим просмотра в виде сетки и портретный режим для видео, когда фон размывается, а также поддержка пространственного звука Spatial Audio, выделение звука голоса в зависимости от ситуации.
Новая функция в FaceTime - SharePlay - позволит слушать музыку или смотреть фильмы одновременно с друзьями.
Также компания переработала оповещения. Появились "сводки" уведомлений, которые основаны на привычках пользователя по взаимодействию с приложениями. Сводки будут появляться в назначенное пользователем время или вычисленное с помощью системы искусственного интеллекта.
В картах Apple добавили детали о дорогах: автобусные остановки, пешеходные переходы, сложные съезды и тд. Теперь они также ориентированы на пешеходов. Также с помощью камеры карты могут распознать ваше местоположение и указать правильное направление.
Голосовой помощник Siri в iOS 15 работает без интернета и распознает запросы прямо на устройстве.
Микрофон смартфона iPhone получил новые возможности. Среди них изоляция голоса. Искусственный интеллект будет распознавать шумы на фоне и удалять их.
Также изменения будут в приложениях Wallet и Погода. Появятся новые возможности и для AirPods.
Устройства, которые будут поддерживать iOS 15:
Напомним, американская компания Apple работает над новым iPad Pro с беспроводной зарядкой. Apple также занимается разработкой первого за шесть лет iPad mini, в котором полностью изменится дизайн.
В апреле Apple представили новое поколение планшетов iPad Pro. В частности, планшеты имеют продвинутую матрицу и так же, как и новые iMac, построены на фирменном чипе M1.