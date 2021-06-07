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Apple представила iOS 15 з новими функціями

Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple в понеділок, 7 червня, представила оновлену операційну систему iOS 15, до якої користувачі зможуть оновити свої гаджети восени. Програмне забезпечення оприлюднили на презентації WWDC 2021.

Презентація транслювалася на Youtube.

Велику увагу компанія приділила нововведенням в сервісі відеодзвінків FaceTime. В iOS 15 з'явиться режим перегляду у вигляді сітки і портретний режим для відео, коли фон розмивається, а також підтримка просторового звуку Spatial Audio, виділення звуку голосу в залежності від ситуації.

Нова функція в FaceTime - SharePlay - дозволить слухати музику або дивитися фільми одночасно з друзями.

У додатку Messages можна буде поділитися контентом, таким як зображення, музика, подкасти, статті Apple News і багато іншого. Весь контент буде зберегтися у відповідні програми-музика в Apple Music, фото в Photos, і так далі.

Також компанія переробила оповіщення. З'явилися "зведення" повідомлень, які засновані на звичках користувача по взаємодії з додатками. Зведення будуть з'являтися в призначений користувачем час або обчислене за допомогою системи штучного інтелекту.

У картах Apple додали деталі про дороги: автобусні зупинки, пішохідні переходи, складні з'їзди і тд. Тепер вони також орієнтовані на пішоходів. Також за допомогою камери карти можуть розпізнати ваше місце розташування і вказати правильний напрямок.

Голосовий помічник Siri в iOS 15 працює без Інтернету і розпізнає запити прямо на пристрої.

Мікрофон смартфона iPhone отримав нові можливості. Серед них ізоляція голосу. Штучний інтелект буде розпізнавати шуми на тлі і видаляти їх.

Також зміни будуть в додатках Wallet і Погода. З'являться нові можливості і для AirPods.

Пристрої, які будуть підтримувати iOS 15:

  • iPhone 7;
  • iPhone 7 Plus;
  • iPhone SE (2016);
  • iPhone 8;
  • iPhone 8 Plus;
  • iPhone X;
  • iPhone XS/XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro/Pro Max;
  • iPhone SE 2 (2020);
  • iPhone 12/mini;
  • iPhone 12 Pro/Pro Max;
  • iPhone 13/iPhone 12s.

Нагадаємо, американська компанія Apple працює над новим iPad Pro з бездротовою зарядкою. Apple також займається розробкою першого за шість років iPad mini, в якому повністю зміниться дизайн.

В квітні Apple представили нове покоління планшетів iPad Pro. Зокрема, планшети мають просунуту матрицю і так само, як і нові iMac, побудовані на фірмовому чіпі M1.

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