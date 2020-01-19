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Apple позволит полностью отключить отслеживание местоположения в iPhone

Новости » Hi-tech     19.01.2020 - 10:17
Apple позволит полностью отключить отслеживание местоположения в iPhone
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

Бета-версия для iOS 13.3.1 позволяет отключить в iPhone 11 чип U1

Американская компания Apple тестирует возможность полностью отключить отслеживание местоположения в iPhone 11. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mashable.

По данным издания, новая опция была найдена журналистом Брендоном Бутчем.

Он отметил, что бета-версия для iOS 13.3.1 позволяет отключить в iPhone 11 чип U1, который позволяет отслеживать местоположение пользователя даже при выключенных службах геолокации.

Чип U1 поддерживает широкополосную связь, которая позволяет определять геопозицию с точностью 5-10 сантиметров.

Напомним, компании Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы для разработки и продвижения нового стандарта беспроводной связи. Технология позволит повысить совместимость между "умными" устройствами для дома.

Кроме того, Apple рекомендует пользователям iPhone обновить версию операционной системы до 12.4.1, чтобы обезопасить телефон от кражи личной информации.

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