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Акции Apple достигли рекордной стоимости

Новости » Финансы     03.01.2020 - 10:24
Акции Apple достигли рекордной стоимости
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

За торговую сессию акции Apple подорожали на 2,3%

Стоимость акций корпорации Apple по итогам биржевых торгов, прошедших 2 января, превысила 300 долларов за штуку, установив новый рекорд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

За торговую сессию акции производителя айфонов подорожали на 2,3%.

Рыночная капитализация Apple составляет 1,33 трлн долларов. На втором месте по капитализации идет Microsoft с 1,23 трлн долларов.

Акции Apple впервые превысили 200 долларов в августе 2018 года. В целом с 2009 года стоимость бумаг компании увеличилась почти в десять раз.

Как отмечают аналитики Bloomberg, на котировки ценных бумаг Apple повлияли хорошие финансовые результаты корпорации в третьем квартале, спрос на новые наушники AirPods, а также запуск стримингового сервиса Apple TV+.

Напомним, компании Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы для разработки и продвижения нового стандарта беспроводной связи. Технология позволит повысить совместимость между "умными" устройствами для дома.

Кроме того, Apple рекомендует пользователям iPhone обновить версию операционной системы до 12.4.1, чтобы обезопасить телефон от кражи личной информации.

Apple возобновила с британским производителем микросхем сотрудничество, замороженное в 2017 Apple тайно разрабатывает собственную спутниковую связь, - Bloomberg
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