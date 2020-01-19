Apple дозволить повністю вимкнути відстеження місця розташування в iPhone

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Бета-версія iOS 13.3.1 дозволяє відключити в iPhone 11 чіп U1

Американська компанія Apple тестує можливість повністю відключити відстеження місця розташування в iPhone 11. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mashable.

За даними видання, нова опція була знайдена журналістом Брендоном Бутчем.

Він зазначив, що бета-версія iOS 13.3.1 дозволяє відключити в iPhone 11 чіп U1, який дозволяє відстежувати місце розташування користувача навіть при вимкнених службах геолокації.

Чіп U1 підтримує широкосмуговий зв'язок, яка дозволяє визначати геопозицію з точністю 5-10 сантиметрів.

Нагадаємо, компанії Amazon, Apple, Google і Zigbee Alliance оголосили про створення робочої групи для розробки та просування нового стандарту бездротового зв'язку. Технологія дозволить підвищити сумісність між "розумними" пристроями для дому.

Крім того, Apple рекомендує користувачам iPhone оновити версію операційної системи до 12.4.1, щоб захистити телефон від крадіжки особистої інформації.