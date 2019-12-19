Apple, Google, Amazon разработают единый стандарт для "умного" дома

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Цель проекта - упростить разработку смарт устройств для производителей и повысить взаимодействие между различными гаджетами для "умного" дома

Компании Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы для разработки и продвижения нового стандарта беспроводной связи для повышения совместимости между "умными" устройствами для дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Apple.

Компании-члены правления Zigbee Alliance, такие как IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (ранее Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy и Wulian также присоединятся к инициативе.

Цель проекта Connected Home over IP - упростить разработку смарт устройств для производителей и повысить взаимодействие между различными устройствами для "умного" дома между собой, мобильными приложениями, облачными сервисами и голосовыми помощниками Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant и другими.

Рабочая группа создаст стандарт с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи. Партнеры приглашают производителей устройств и разработчиков технологий для "умного" дома присоединиться к проекту.

Когда на рынке появятся первые продукты, не сообщается.

Напомним, компания Apple планирует выпустить в 2020 году п'пять новых моделей iPhone. В первой половине 2020 года планируют выпустить iPhone SE 2 с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем. После ожидается выход линейки из моделей iPhone 12 с 5,4-дюймовым, двух м 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым экраном, которые будут поддерживать 5G с модемом Qualcomm X55.

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