Apple полностью откажется от Touch ID, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

Издание сообщает, что большая часть оборудования Apple, изначально использовавшегося для производства микросхем, необходимых для Touch ID в iPhone, в настоящее время окончательно остановлена.

При этом единственные оставшиеся устройства используются для iPhone SE третьего поколения, что позволяет предположить, что Apple не планирует возрождать Touch ID в качестве метода аутентификации на iPhone в ближайшем будущем.

Издание отмечает, что никаких заслуживающих доверия слухов о возвращении технологии сканирования отпечатков пальцев Apple в линейку iPhone 16 пока нет.

В то же время сообщается, что iPhone SE четвертого поколения будет оснащен системой Face ID, заменив последнюю модель iPhone, в которой до сих пор используется Touch ID. Тем не менее продолжают ходить слухи о том, что Apple работает над технологией сканирования отпечатков пальцев под дисплеем, которая может появиться примерно в 2026 году - в те же сроки, когда компания якобы планирует перенести Face ID под дисплей устройства.

Проблемы iOS17 на iPhone

Пользователи сообщали, что из-за обновления системы на устройствах быстрее садится батарея. Это увидели пользователи iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone XR.

Кроме того, на iPhone 15 нашли скрытую защиту от подделок. Особые надписи и QR коды видны только под ультрафиолетовым светом. Так компания планирует бороться с подделками. Это поможет определить, новый телефон или которым уже пользовались.

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