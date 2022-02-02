Apple против режиссера из Украины. Что происходит вокруг фильма Apple-Man

С чего же все началось

По словам режиссера, его кинолента Apple-Man является пародией на супергеройские фильмы. Как отметил Москаленко, деньги на продукцию были собраны на платформе Kickstarter, а съемки начались в его квартире еще во время локдауна из-за пандемии коронавируса.

Почему кинолента возмутила техногиганта

Свои аргументы Apple изложила на 467 страницах, которые были присланы украинскому режиссеру.

Главной же претензией является то, что кинолента, якобы, может навредить бренду, поскольку пользователям может показаться, что Apple-Man связан с известной компанией.

Apple, со своей стороны, требует, чтобы Москаленко отказался от юридического оформления кино на территории США. Также компания планирует контролировать использование словосочетания "Apple-Man" в продукции режиссера, или даже в комиксах.

Ситуацию РБК-Украина прокомментировал адвокат Москаленко Джереми Эч. Он отметил, что Apple эксплуатирует систему, используя свою торговую марку. По словам Эча, его клиент не может потратить 300 тысяч долларов за судебные издержки, что позволит Apple выиграть.

Что о конфликте говорит режиссер

В комментарии для РБК-Украина, Москаленко заявил что планирует продолжить борьбу с корпорацией.

"Я буду оспаривать требования Apple. Конечно, учитывая то, что Apple - самая мощная компания в мире с капитализацией в 3,5 триллиона долларов, это будет очень трудно. Я не имею и близко таких же ресурсов, как у них, однако правда на моей стороне", - отметил Москаленко, комментируя ситуацию РБК-Украина.

Режиссер пока не рассматривает возможность изменения названия собственного фильма, поскольку рассчитывает договориться с компанией.

"Вчера юристы Apple написали моему представителю в Нью-Йорке, требуя конференцию. Думаю, в ближайшее время будут новые детали", - добавил режиссер.

Что говорят юристы?

Издание РБК-Украина обратилось за комментариями к юристам. Партнер Mentors Law Firm Максим Попов рассказал, что "многие написали про иск Apple к украинскому режиссеру, но компания лишь подала возражение против регистрации торговой марки Apple-Man, которую режиссер подал в США".

"У Apple много торговых марок для электроники, программного обеспечения, эмотиконов — и все это относится к 9 классу Международной классификации товаров и услуг. Таким образом, у компании есть монополия на слово Apple для всей электроники", - добавил Попов.

По словам партнера Mentors Law Firm, "проблема режиссера в том, что он хотел зарегистрировать Apple-Man для товаров 9 класса, поэтому возражение юристов Apple вполне ожидаемое". Максим Попов отметил, что команда из Купертино подает возражения против большинства заявок со словом Apple, а если это еще и затрагивает их товары и услуги, то это вполне логичная защита бренда. Кроме того, Apple производит фильмы и сериалы, поэтому, по мнению юристов, потребители могут думать, что компания Apple как-то связана с этой маркой и фильмом Apple-Man.

"Если режиссер действительно хотел зарегистрировать Apple-Man в США, то ему следовало посоветоваться с юристами перед подачей заявки. Однако возможно он специально подал заявку с таким названием в том же классе, что и Apple, чтобы использовать возражение как пиар-ход", - подытожил Максим Попов.