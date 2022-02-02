Apple проти режисера з України. Що відбувається навколо фільму Apple-Man

З чого ж все почалося

За словами режисера, його кінострічка Apple-Man є пародією на супергеройські фільми. Як зазначив Москаленко, гроші на продукцію були зібрані на платформі Kickstarter, а зйомки почалися в його квартирі ще під час локдауну через пандемію коронавірусу.

Чому кінострічка обурила техногіганта

Свої аргументи Apple виклала на 467 сторінках, які були надіслані українському режисерові.

Головною ж претензією є те, що кінострічка, нібито, може нашкодити бренду, оскільки користувачам може здатися, що Apple-Man пов'язаний з відомою компанією.

Apple, зі свого боку, вимагає, щоб Москаленко відмовився від юридичного оформлення кіно на території США. Також компанія планує контролювати використання словосполучення "Apple-Man" в продукції режисера, або навіть в коміксах.

Ситуацію РБК-Україна прокоментував адвокат Москаленко Джеремі ЕЧ. Він зазначив, що Apple експлуатує систему, використовуючи свою торгову марку. За словами Еча, його клієнт не може витратити 300 тисяч доларів за судові витрати, що дозволить Apple виграти.

Що про конфлікт говорить режисер

У коментарі для РБК-Україна, Москаленко заявив що планує продовжити боротьбу з корпорацією.

"Я буду оскаржувати вимоги Apple. Звичайно, враховуючи те, що Apple-найпотужніша компанія в світі з капіталізацією в 3,5 трильйона доларів, це буде дуже важко. Я не маю і близько таких же ресурсів, як у них, однак правда на моєму боці", - зазначив Москаленко, коментуючи ситуацію РБК-Україна.

Режисер поки не розглядає можливість зміни назви власного фільму, оскільки розраховує домовитися з компанією.

"Вчора юристи Apple написали моєму представнику в Нью-Йорку, вимагаючи конференцію. Думаю, найближчим часом будуть нові деталі", - додав режисер.

Що кажуть юристи?

Видання РБК-Україна звернулося за коментарями до юристів. Партнер Mentors Law Firm Максим Попов розповів ,що"багато хто написав про позов Apple до українського режисера, але компанія лише подала заперечення проти реєстрації торгової марки Apple-Man, яку режисер подав у США".

"У Apple багато торгових марок для електроніки, програмного забезпечення, емотиконів — і все це відноситься до 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Таким чином, у компанії є монополія на слово Apple для всієї електроніки", - додав Попов.

За словами партнера Mentors Law Firm ," проблема режисера в тому, що він хотів зареєструвати Apple-Man для товарів 9 класу, тому заперечення юристів Apple цілком очікуване". Максим Попов зазначив, що команда з Купертіно подає заперечення проти більшості заявок зі словом Apple, а якщо це ще й зачіпає їх товари і послуги, то це цілком логічний захист бренду. Крім того, Apple виробляє фільми і серіали, тому, на думку юристів, споживачі можуть думати, що компанія Apple якось пов'язана з цією маркою і фільмом Apple-Man.

"Якщо режисер дійсно хотів зареєструвати Apple-Man в США, то йому слід було порадитися з юристами перед подачею заявки. Однак можливо він спеціально подав заявку з такою назвою в тому ж класі, що і Apple, щоб використовувати заперечення як піар-хід", - підсумував Максим Попов.