Apple планує випустити абсолютно нову модель iPhone

Apple готується представити в лінійці iPhone 16 і пізнішої версії флагманську модель із приставкою Ultra. При цьому версія Pro Max також випускатиме компанія.

Так, компанія має намір зберегти версії смартфонів iPhone Pro і Pro Max збережуться і до них додати модель Ultra, яка ще більше підкреслить "преміальність" найдорожчого гаджета в лінійці.

Поки невідомо, чим нова модель відрізнятиметься від Pro та Pro Max, проте такий iPhone, як мінімум, отримає більш продуктивний процесор, оптичний 10x-зум та покращену селфі-камеру.

При цьому очікується, що iPhone Ultra стане першим титановим смартфоном компанії.

Нагадаємо, Apple готується до випуску VR-гарнітури. У компанії вважають, що новий гаджет зрештою може витіснити iPhone як основний продукт компанії.

Крім того, компанія планує підписати контракт із китайським виробником Luxshare Precision Industry для випуску преміальних моделей iPhone.

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