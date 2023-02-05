Apple планирует выпустить абсолютно новую модель iPhone

Apple готовится представить в линейке iPhone 16 и более поздней версии флагманскую модель с приставкой Ultra. При этом версия Pro Max также будет выпускаться компанией.

Так, компания намерена сохранить версии смартфонов iPhone Pro и Pro Max сохранятся и к ним добавить модель Ultra, которая еще больше подчеркнет "премиальность" самого дорогого гаджета в линейке.

Пока неизвестно, чем новая модель будет отличаться от Pro и Pro Max, однако такой iPhone, как минимум, получит более производительный процессор, оптический 10x-зум и улучшенную селфи-камеру.

При этом ожидается, что iPhone Ultra станет первым "титановым" смартфоном компании.

Напомним, Apple готовится к выпуску VR-гарнитуры. В компании считают, что новый гаджет конечном итоге может вытеснить iPhone в качестве основного продукта компании.

Кроме того, компания планирует подписать контракт с китайским производителем Luxshare Precision Industry для выпуска премиальных моделей iPhone.

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