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Apple планирует выпустить гарнитуру дополненной реальности в конце 2022 года, - The Verge

Автор: Сергей Пышкин

Первая AR-гарнитура от Apple может появиться уже в четвертом квартале 2022 года. Вероятно, что она будет полностью независимой продукцией компании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Согласно данным аналитика Минг-Чи Куо, гарнитура будет оборудована:

  • двумя процессорами, один из которых имеет схожие вычислительные способности, что и M1, а другой - для обработки входных сигналов от различных датчиков;
  • минимум 6-8 оптических модулей;
  • два микродисплея 4K OLED от Sony.

По словам аналитика, вычислительная мощность будущей гарнитуры будет на уровне Mac. В то же время ее способность работать без привязки к другим устройствам Apple - будут отличать аппарат от конкурентов.

"Если гарнитура AR позиционируется только как аксессуар для Mac или iPhone, это не будет способствовать росту продукта. Гарнитура AR, которая работает независимо, означает, что она будет иметь свою собственную экосистему и обеспечит полный и гибкий пользовательский интерфейс", - добавил Куо.

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