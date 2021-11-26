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Apple планує випустити гарнітуру доповненої реальності в кінці 2022 року, - The Verge

Автор: Сергій Пишкін

Перша AR-гарнітура від Apple може з’явитися вже в четвертому кварталі 2022 року. Ймовірно, що вона буде повністю незалежною продукцією компанії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Згідно з даними аналітика Мінг-Чі Куо, гарнітура буде обладнана:

  • двома процесорами, один з яких має схожі обчислювальні здатності, що й M1, а інший - для обробки вхідних сигналів від різних датчиків;
  • мінімум 6-8 оптичних модулів;
  • два мікродисплеї 4K OLED від Sony.

За словами аналітика, обчислювальна потужність майбутньої гарнітури буде на рівні Mac. Водночас її здатність працювати без прив’язки до інших пристроїв Apple - відрізнятимуть апарат від конкурентів.

"Якщо гарнітура AR позиціюватиметься тільки як аксесуар для Mac або iPhone, це не сприятиме зростанню продукту. Гарнітура AR, яка працює незалежно, означає, що вона матиме свою власну екосистему і забезпечить повний і гнучкий інтерфейс користувача", - додав Куо.

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Apple