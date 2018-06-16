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Apple планирует удешевить новые модели iPhone за счет LCD-экранов, - WSJ

НовостиТелеком & IT    16.06.2018 - 01:19
Фото: цена на iPhone Х начинается от 999 долларов (скриншот видео)
Фото: цена на iPhone Х начинается от 999 долларов (скриншот видео)

Планировавшийся ранее переход на экраны OLED откладывается из-за низкого спроса на дорогие модели

Корпорация Apple разрабатывает для новых моделей iPhone более дешевые LCD-экраны из-за низкого спроса на iPhone X по причине его высокой цены. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.

Собеседники, близкие к поставкам Apple, сообщили, что планируется, что модели смартфонов с более бюджетными LCD-экранами составят большинство в продажах линейки iPhone, которые будут выпущены осенью 2018 года, такие экраны собираются использовать и в следующем году.

По информации издания, планировавшийся ранее переход на экраны OLED, скорее всего, будет происходить намного медленнее, чем ожидалось - ранее сообщалось, что Apple может перейти на использование OLED во всех новых моделях, которые выйдут в 2019 году.

Также сообщается, что опрошенные газетой аналитики заявили, что спрос на iPhone Х был слабее, чем прогнозировался изначально, из-за цены, которая начинается от 999 долларов.

По их словам, потребители охотнее покупают модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus с LCD-экранами, цены на которые начинаются от 699 и 799 долларов соответственно.

Напомним, в компании Apple сообщили, что настройки iPhone будут изменены для того, чтобы правоохранительные органы не могли попасть в устройства пользователей.

 

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Теги публикации: Apple, iPhone, смартфон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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