Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Apple планує здешевити нові моделі iPhone за рахунок LCD-екранів, - WSJ

НовиниТелеком & IT    16.06.2018 - 01:19
Фото: ціна на iPhone Х починається від 999 доларів (скріншот відео)
Фото: ціна на iPhone Х починається від 999 доларів (скріншот відео)

Запланований раніше перехід на екрани OLED відкладається через низький попит на дорогі моделі

Корпорація Apple розробляє для нових моделей iPhone більш дешеві LCD-екрани через низький попит на iPhone X через його високу ціну. Про це повідомили джерела The Wall Street Journal.

Співрозмовники, наближені до поставок Apple, повідомили, що планується, що моделі смартфонів з більш бюджетними LCD-екранами становитимуть більшість у продажах лінійки iPhone, які будуть випущені восени 2018 року, такі екрани мають намір використовувати і наступного року.

За інформацією видання, запланований раніше перехід на екрани OLED, швидше за все, буде відбуватися набагато повільніше, ніж очікувалося - раніше повідомлялося, що Apple може перейти на використання OLED у всіх нових моделях, які вийдуть в 2019 році.

Також повідомляється, що опитані газетою аналітики заявили, що попит на iPhone Х був слабшим, ніж прогнозувалося спочатку, через ціну, яка починається від 999 доларів.

За їхніми словами, споживачі охочіше купують моделі iPhone 8 і iPhone 8 Plus з LCD-екранами, ціни на які починаються від 699 і 799 доларів відповідно.

Нагадаємо, в компанії Apple повідомили, що налаштування iPhone будуть змінені для того, щоб правоохоронні органи не могли потрапити в пристрої користувачів.

 

Apple і Goldman Sachs планують випустити нову кредитну карту Apple планує випустити одразу три нових iPhone, - Bloomberg
Теги публікації: Apple, iPhone, смартфон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся