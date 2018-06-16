Apple планує здешевити нові моделі iPhone за рахунок LCD-екранів, - WSJ

Запланований раніше перехід на екрани OLED відкладається через низький попит на дорогі моделі

Корпорація Apple розробляє для нових моделей iPhone більш дешеві LCD-екрани через низький попит на iPhone X через його високу ціну. Про це повідомили джерела The Wall Street Journal.

Співрозмовники, наближені до поставок Apple, повідомили, що планується, що моделі смартфонів з більш бюджетними LCD-екранами становитимуть більшість у продажах лінійки iPhone, які будуть випущені восени 2018 року, такі екрани мають намір використовувати і наступного року.

За інформацією видання, запланований раніше перехід на екрани OLED, швидше за все, буде відбуватися набагато повільніше, ніж очікувалося - раніше повідомлялося, що Apple може перейти на використання OLED у всіх нових моделях, які вийдуть в 2019 році.

Також повідомляється, що опитані газетою аналітики заявили, що попит на iPhone Х був слабшим, ніж прогнозувалося спочатку, через ціну, яка починається від 999 доларів.

За їхніми словами, споживачі охочіше купують моделі iPhone 8 і iPhone 8 Plus з LCD-екранами, ціни на які починаються від 699 і 799 доларів відповідно.

Нагадаємо, в компанії Apple повідомили, що налаштування iPhone будуть змінені для того, щоб правоохоронні органи не могли потрапити в пристрої користувачів.