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Apple планирует разработать больше чипов собственного производства, включая чипы 5G

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Пятница 17 декабря 2021 17:47
Apple планирует разработать больше чипов собственного производства, включая чипы 5G фото: Apple планирует разработать больше чипов собственного производства (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Apple планирует открыть новый офис в Южной Калифорнии, который заполнят десятки инженеров. Поскольку корпорация планирует создавать больше собственных чипов для устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Опубликованные Apple списки вакансий показывают, что технологическому гиганту нужны сотрудники, имеющие опыт работы с модемными чипами и другими типами беспроводных полупроводников. Стратегия Apple заключается в создании дополнительных офисов в некоторых городах и заполнении их сотрудниками.

При этом издание отмечает, что Apple стремится разработать больше собственных компонентов для защиты компании. Ведь таким образом, компании больше не нужно беспокоиться об ограничениях, которые могут быть наложены на ее поставщиков.

Единственным недостатком является то, что, поскольку у Apple нет мощностей для производства собственных чипов, она по-прежнему сильно зависит от Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, которая сейчас производит все микросхемы компании.

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