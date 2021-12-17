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Apple планує розробити більше чіпів власного виробництва, включаючи чіпи 5G

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П'ятниця 17 грудня 2021 17:47
Apple планує розробити більше чіпів власного виробництва, включаючи чіпи 5G фото: Apple планує розробити більше чіпів власного виробництва (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Apple планує відкрити новий офіс у Південній Каліфорнії, який заповнять десятки інженерів. Оскільки корпорація планує створювати більше власних чіпів для пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Опубліковані Apple списки вакансій показують, що технологічному гігантові потрібні співробітники, які мають досвід роботи з модемними чіпами та іншими типами бездротових напівпровідників. Стратегія Apple полягає в створенні додаткових офісів в деяких містах і заповненні їх співробітниками.

При цьому видання зазначає, що Apple прагне розробити більше власних компонентів для захисту компанії. Адже таким чином, компанії більше не потрібно турбуватися про обмеження, які можуть бути накладені на її постачальників.

Єдиним недоліком є те, що, оскільки Apple не має потужностей для виробництва власних чіпів, вона все ще сильно залежить від Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, яка зараз виробляє всі чіпи компанії.

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