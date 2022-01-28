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Apple планує перетворити свої iPhone у термінали: як це працюватиме

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П'ятниця 28 січня 2022 15:31
Apple планує перетворити свої iPhone у термінали: як це працюватиме Фото: Apple планує перетворити свої iPhone у термінали (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія Apple планує обладнати власні мобільні пристрої функцією, яка дозволить приймати платежі через iPhone. Це дозволить різним підприємствам й закладам уникнути використання терміналів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

У 2020 році Apple придбала стартап безконтактних платежів Mobeewave. Саме завдяки його програмному забезпеченню компанія зможе обладнати iPhone функцією платіжного термінала вже найближчими місяцями.

Mobeewave перед цим працював з компанією Samsung. Їх система отримала назву "Samsung POS" й вперше була застосована саме в Канаді у 2019 році. Завдяки цій функції пристрої отримали можливість приймати платежі безпосередньо з банківських карток за допомогою технології NFC, а також сервісів Apple Pay та Google Pay.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple розробила нову версію iOS 15.4 з можливістю розблокувати телефон в масці по Face ID.

Також вже цієї весни компанія може презентувати iPhone SE третього покоління з підтримкою 5G підключення.

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