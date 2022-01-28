Apple планує перетворити свої iPhone у термінали: як це працюватиме

Американська компанія Apple планує обладнати власні мобільні пристрої функцією, яка дозволить приймати платежі через iPhone. Це дозволить різним підприємствам й закладам уникнути використання терміналів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

У 2020 році Apple придбала стартап безконтактних платежів Mobeewave. Саме завдяки його програмному забезпеченню компанія зможе обладнати iPhone функцією платіжного термінала вже найближчими місяцями.

Mobeewave перед цим працював з компанією Samsung. Їх система отримала назву "Samsung POS" й вперше була застосована саме в Канаді у 2019 році. Завдяки цій функції пристрої отримали можливість приймати платежі безпосередньо з банківських карток за допомогою технології NFC, а також сервісів Apple Pay та Google Pay.