Apple планирует представить новый бюджетный iPhone, - Bloomberg

По словам источников издания, презентация станет первым крупным событием Apple с момента дебюта нового MacBook Pro в октябре. Как и другие недавние запуски компании, ожидается, что это будет онлайн-презентация, а не личная.

Планируется, что новый смартфон будет обновленной версией iPhone SE. Впервые эта бюджетная модель была представлена в 2016 году. В 2020 году вышел iPhone SE второго поколения. У смартфона третьего появятся поддержка 5G, усовершенствованная камера и более мощный процессор. При этом дизайн по сравнению с предыдущей версией не изменится, пишет Bloomberg.