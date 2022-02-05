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Apple планирует представить новый бюджетный iPhone, - Bloomberg

Автор: Александр Белоус

Компания Apple планирует представить новый бюджетный iPhone и обновленный iPad. Презентация 8 марта положит начало потенциально рекордному году по запуску продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников издания, презентация станет первым крупным событием Apple с момента дебюта нового MacBook Pro в октябре. Как и другие недавние запуски компании, ожидается, что это будет онлайн-презентация, а не личная.

Планируется, что новый смартфон будет обновленной версией iPhone SE. Впервые эта бюджетная модель была представлена в 2016 году. В 2020 году вышел iPhone SE второго поколения. У смартфона третьего появятся поддержка 5G, усовершенствованная камера и более мощный процессор. При этом дизайн по сравнению с предыдущей версией не изменится, пишет Bloomberg.

Напомним, компания Apple запатентовала ноутбук из керамики. Устройство может быть оборудовано сенсорными кнопками.

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