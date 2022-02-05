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Apple планує представити новий бюджетний iPhone, - Bloomberg

Автор: Олександр Білоус

Компанія Apple планує представити новий бюджетний iPhone і оновлений iPad. Презентація 8 березня покладе початок потенційно рекордному року по запуску продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, презентація стане першою великою подією Apple з моменту дебюту нового MacBook Pro в жовтні. Як і інші недавні запуски компанії, очікується, що це буде онлайн-презентація, а не особиста.

Планується, що новий смартфон буде оновленою версією iPhone SE. Вперше ця бюджетна модель була представлена у 2016 році. У 2020 році вийшов iPhone SE другого покоління. У смартфона третього з'являться підтримка 5G, вдосконалена камера і більш швидкий процесор. При цьому дизайн в порівнянні з попередньою версією не зміниться, пише Bloomberg.

Нагадаємо, компанія Apple запатентувала ноутбук з кераміки. Пристрій може бути обладнано сенсорними кнопками.

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