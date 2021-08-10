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Apple планирует добавить новый режим записи видео: что известно

Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple планирует обновить камеры в будущих iPhone. Следующая линейка может получить три новые функции, среди которых портретный режим для записи видео.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Apple размышляет над тем, чтобы добавить новые функции для камер будущих флагманов, среди которых:

  • портретный режим для записи видео;
  • ProRes - запись видео в более высоком качестве;
  • система обновленных фильтров для повышения качества фотографий;

Известно, что ProRes будет работать аналогично функции ProRaw и давать возможность выбирать между HD и 4K.

Вероятнее всего то, что новая линейка iPhone поступит в продажу уже через несколько недель - в сентябре. Сейчас известно, что флагманы буду оборудованы чипом А15, уменьшенным экранным вырезом и обновленной технологией, которая повысит плавность прокрутки экрана.

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