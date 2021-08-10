Apple планирует добавить новый режим записи видео: что известно

Apple размышляет над тем, чтобы добавить новые функции для камер будущих флагманов, среди которых:

портретный режим для записи видео;

ProRes - запись видео в более высоком качестве;

система обновленных фильтров для повышения качества фотографий;

Известно, что ProRes будет работать аналогично функции ProRaw и давать возможность выбирать между HD и 4K.

Вероятнее всего то, что новая линейка iPhone поступит в продажу уже через несколько недель - в сентябре. Сейчас известно, что флагманы буду оборудованы чипом А15, уменьшенным экранным вырезом и обновленной технологией, которая повысит плавность прокрутки экрана.