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Apple планує додати новий режим запису відео: що відомо

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple планує оновити камери в майбутніх iPhone. Наступна лінійка може отримати три нові функції, серед яких портретний режим для запису відео.


Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Apple розмірковує над тим, аби додати нові функції для камер майбутніх флагманів, серед яких:

  • портретний режим для запису відео;
  • ProRes - запис відео в більш високій якості;
  • система оновлених фільтрів для підвищення якості фотографій;

Відомо, що ProRes працюватиме аналогічно функції ProRaw й даватиме змогу обирати між HD і 4K.

Найімовірніше те, що нова лінійка iPhone надійде у продаж вже через кілька тижні - у вересні. Наразі відомо, що флагмани буду обладнані чіпом А15, зменшеним екранним вирізом й оновленою технологію, яка підвищить плавність прокрутки екрану.

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