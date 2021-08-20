UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Apple планировала выпустить миниатюрный iPhone nano: что о нем известно

Автор: Сергей Пышкин

Суд между компаниями Epic Games и Apple продолжается. В соответствии с подробностями деятельности "яблока" в 2010, оказалось, что технологический гигант планировал разработку миниатюрной версии IPhone.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

Что известно о разработке IPhone nano в 2010 году?

  • слухи о миниатюрном устройстве ходили в течение двух лет с 2009. Исходя из письма Стива Джобса, после выхода iPhone 4, компания планировала разработать его уменьшенную версию;
  • дизайном устройства должен был заняться Джонни Айва;
  • IPhone nano был частью стратегии компании на 2011 год.

Также интересно, что Джобс планировал организовать Святую Войну с Google, поскольку считал компанию своим главным конкурентом.

Основатель Apple был убежден в том, что 2011 год станет "годом облачных технологий" и "эрой пост-ПК", в связи с чем его компания должна была первой вступить в нее.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiPhone