Apple планировала выпустить миниатюрный iPhone nano: что о нем известно

Суд между компаниями Epic Games и Apple продолжается. В соответствии с подробностями деятельности "яблока" в 2010, оказалось, что технологический гигант планировал разработку миниатюрной версии IPhone.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.
Что известно о разработке IPhone nano в 2010 году?
Также интересно, что Джобс планировал организовать Святую Войну с Google, поскольку считал компанию своим главным конкурентом.
Основатель Apple был убежден в том, что 2011 год станет "годом облачных технологий" и "эрой пост-ПК", в связи с чем его компания должна была первой вступить в нее.