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Apple планувала випустити мініатюрний iPhone nano: що про нього відомо

Автор: Сергій Пишкін

Суд між компаніями Epic Games та Apple продовжується. Згідно з подробицями діяльності "яблука" у 2010, виявилося, що технологічний гігант планував розробку мініатюрної версії IPhone.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

Що відомо про розробку IPhone nano у 2010 році?

  • чутки про мініатюрний пристрій ходили протягом двох років з 2009. Згідно з листом Стіва Джобса, після виходу iPhone 4, компанія планувала розробити його зменшену версію;
  • дизайном пристрою повинен був зайнятися Джоні Айва;
  • IPhone nano був частиною стратегії компанії на 2011 рік.

Також цікаво, що Джобс планував організувати Святу Війну з Google, оскільки вважав компанію своїм головним конкурентом.

Засновник Apple був переконаний у тому, що 2011 рік стане "роком хмарних технологій" й "ерою пост-ПК", у зв’язку з чим його компанії необхідно першій вступити в неї.

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