Apple планувала випустити мініатюрний iPhone nano: що про нього відомо

Суд між компаніями Epic Games та Apple продовжується. Згідно з подробицями діяльності "яблука" у 2010, виявилося, що технологічний гігант планував розробку мініатюрної версії IPhone.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacRumors.
Що відомо про розробку IPhone nano у 2010 році?
Також цікаво, що Джобс планував організувати Святу Війну з Google, оскільки вважав компанію своїм головним конкурентом.
Засновник Apple був переконаний у тому, що 2011 рік стане "роком хмарних технологій" й "ерою пост-ПК", у зв’язку з чим його компанії необхідно першій вступити в неї.