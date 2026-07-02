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Apple піднімає ціни: що подорожчає в Україні та чи торкнеться це iPhone

10:41 02.07.2026 Чт
3 хв
Дистриб'ютор розповів, чи варто українським шанувальникам бренду боятися порожніх полиць
aimg Олег Хомчук
Apple піднімає ціни: що подорожчає в Україні та чи торкнеться це iPhone Глобальне підвищення цін Apple позначиться і на українському ринку (фото: Pexels)
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Глобальне підвищення цін Apple на комп'ютери Mac, планшети iPad та низку інших пристроїв найближчим часом позначиться і на українському ринку. Водночас говорити про конкретний розмір подорожчання для українських покупців поки зарано.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Іван Павлік, генеральний директор компанії "АСБІС-Україна" – авторизованого дистриб'ютора Apple в Україні.

Які пристрої вже подорожчали

Через складність калькуляції точний відсоток подорожчання для конкретних моделей в Україні наразі не називають. Проте для розуміння масштабу змін можна орієнтуватися на нову сітку цін в США.

Найбільше подорожчали ноутбуки Mac та планшети iPad. Але купити iPhone поки що можна за старими цінами – до смартфонів оновлення прайсів поки що не дісталося.

Пристрій

Стара ціна

Нова ціна

MacBook Neo

$599

$699

MacBook Air

$1099

$1299

MacBook Pro

$1699

$1999

iPad Pro

$999

$1199

iPad Air

$599

$749

Vision Pro

$3499

$3699

HomePod

$299

$349
Таблиця: РБК-Україна за даними Apple

Коли подорожчання дійде до України

За словами Павліка, зміни не з'являться в українських магазинах миттєво, однак чекати довго також не доведеться.

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"Перегляд цін має глобальний характер, а тому він поступово відобразиться і на українському ринку. Між анонсованим компанією Apple переглядом цін та оновленням прайсів в Україні пройде певний, не дуже довгий час", – зазначив він.

За його словами, цей час потрібен для перерахунку вартості з урахуванням усіх факторів локального ціноутворення, тому наразі назвати, наскільки саме подорожчають окремі моделі в Україні, неможливо.

Як офіційний ринок планує втримати покупців

В "АСБІС-Україна" визнають, що після підвищення цін важливим завданням стане збереження доступності техніки для покупців. Для цього компанія разом із партнерами планує збільшити максимальний строк розстрочки або оплати частинами на продукти Apple з 10 до 15 платежів.

Крім того, ставку робитимуть на програми трейд-ін, партнерські фінансові програми, офіційну гарантію виробника та сервісне обслуговування.

За словами Павліка, хоча ціна залишається важливим фактором, дедалі більше покупців звертають увагу і на переваги офіційного каналу продажів.

Він також навів оцінки компанії, згідно з якими восени 2025 року через авторизованих продавців реалізовувалося близько 20% iPhone, тоді як зараз цей показник зріс до 35-40%. Відповідно, частка "сірого" ринку скоротилася з 80% до 60-65%.

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Чи буде дефіцит Mac та iPad

Попри глобальний дефіцит окремих компонентів, в авторизованого дистриб'ютора не очікують проблем із постачанням техніки Apple в Україну.

"На сьогодні ми не бачимо передумов для системного дефіциту продукції, а наше завдання як авторизованого дистриб'ютора – забезпечити безперервність постачання та доступність ключових моделей для партнерів і покупців", – наголосив Павлік.

Нагадаємо, Apple вже попередила партнерів, що восени перегляд цін очікується і для нової лінійки iPhone. Генеральний директор компанії Тім Кук підтвердив, що стримувати ціни через кризу чипів стало складним завданням, тому деякі коригування неминучі.

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