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Apple поднимает цены: что подорожает в Украине и коснется ли это iPhone

10:41 02.07.2026 Чт
3 мин
Дистрибьютор рассказал, стоит ли украинским поклонникам бренда опасаться пустых полок
aimg Олег Хомчук
Apple поднимает цены: что подорожает в Украине и коснется ли это iPhone Глобальное повышение цен Apple скажется и на украинском рынке (фото: Pexels)
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Глобальное повышение цен Apple на компьютеры Mac, планшеты iPad и ряд других устройств в ближайшее время отразится и на украинском рынке. В то же время говорить о конкретном размере подорожания для украинских покупателей пока рано.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Иван Павлик, генеральный директор компании "АСБИС-Украина" – авторизованного дистрибьютора Apple в Украине.

Какие устройства уже подорожали

Из-за сложности калькуляции точный процент удорожания для конкретных моделей в Украине пока не называют. Однако для понимания масштаба изменений можно ориентироваться на новую ценовую сетку в США.

Больше всего подорожали ноутбуки Mac и планшеты iPad. Но купить iPhone пока можно по старым ценам – до смартфонов обновление прайсов пока не добралось.

Устройство

Старая цена

Новая цена

MacBook Neo

$599

$699

MacBook Air

$1099

$1299

MacBook Pro

$1699

$1999

iPad Pro

$999

$1199

iPad Air

$599

$749

Vision Pro

$3499

$3699

HomePod

$299

$349
Таблица: РБК-Украина по данным Apple

Когда подорожание дойдет до Украины

По словам Павлика, изменения не появятся в украинских магазинах мгновенно, однако ждать долго тоже не придется.

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"Пересмотр цен носит глобальный характер, поэтому он постепенно отразится и на украинском рынке. Между анонсированным компанией Apple просмотром цен и обновлением прайсов в Украине пройдет определенное, не очень долгое время", – отметил он.

По его словам, это время нужно для пересчета стоимости с учетом всех факторов локального ценообразования, поэтому назвать, насколько именно подорожают отдельные модели в Украине, невозможно.

Как официальный рынок планирует удержать покупателей

В "АСБИС-Украина" признают, что после повышения цен важной задачей станет сохранение доступности техники для покупателей. Для этого компания вместе с партнерами планирует увеличить максимальный срок рассрочки или оплаты по частям на продукты Apple с 10 до 15 платежей.

Кроме того, ставку будут делать на программы трейд-ин, партнерские финансовые программы, официальную гарантию производителя и сервисное обслуживание.

По словам Павлика, хотя цена остается важным фактором, все больше покупателей обращают внимание и на преимущества официального канала продаж.

Он также привел оценки компании, согласно которым осенью 2025 года через авторизованных продавцов реализовывалось около 20% iPhone, в то время как сейчас этот показатель вырос до 35-40%. Соответственно, доля "серого" рынка сократилась с 80% до 60-65%.

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Будет ли дефицит Mac и iPad

Несмотря на глобальный дефицит отдельных компонентов, авторизованный дистрибьютор не ожидает проблем с поставкой техники Apple в Украину.

"На сегодняшний день мы не видим предпосылок для системного дефицита продукции, а наша задача как авторизованного дистрибьютора – обеспечить непрерывность поставок и доступность ключевых моделей для партнеров и покупателей", – подчеркнул Павлик.

Напомним, Apple уже предупредила партнеров, что осенью пересмотр цен ожидается и для новой линейки iPhone. Генеральный директор компании Тим Кук подтвердил, что сдерживать цены из-за кризиса чипов стало сложной задачей, поэтому некоторые корректировки неизбежны.

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