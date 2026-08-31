Apple Pencil для складаного iPhone вже існує: що може зірвати його реліз

Apple тестує спеціальну версію Apple Pencil для свого майбутнього складаного смартфона. Втім, через технічні труднощі вихід стилуса разом із першим гнучким iPhone наразі залишається під питанням.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на аналітику Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg.
В Apple створили, протестували і навіть розглядали можливість випуску модифікованого стилуса Apple Pencil для першого складаного смартфона.
Створений прототип виявився коротшим і товстішим за актуальні моделі техногіганта, які зазвичай використовуються з планшетами iPad.
Основні нюанси конструкції та ризики використання:
Кріплення та зарядка: прототип кріпиться до бічної грані складаного смартфона для зберігання та підзарядки.
Складність експлуатації: таке розташування створює незручності, коли пристрій відкривають без наміру використовувати стилус.
Загроза для екрана: стилус може залишати помітні сліди на чутливому дисплеї, адже гнучкі екрани мають більш крихке покриття.
Офіційний дебют майбутнього складаного смартфона очікується вже 9 вересня, коли й стане остаточно відомо, чи вийде цей аксесуар за межі стадії прототипу.
Окрім інформації про смартфон, з'явилися подробиці про годинники Apple Watch Series 12. Розробники тестують керамічні корпуси у білому та темно-сірому кольорах.
Ключові програмні та апаратні зміни:
Постійний моніторинг: новий датчик серцевого ритму збиратиме дані безперервно протягом усього дня, а не лише під час фізичної активності чи у випадкові проміжки.
Редизайн додатків: програмне забезпечення для здоров'я та фітнесу отримає масштабне оновлення у стилі популярних сервісів Whoop та Oura.
Масштабний зовнішній редизайн смарт-годинників очікується наступного року, проте вихід оновленого корпусу можуть відкласти аж до 2028 року.