Apple открыла предзаказ MagSafe-повербанка для IPhone 12

Компания Apple открыла предзаказ беспроводного магнитного повербанка MagSafe для iPhone 12. Поставка устройства начнется уже со следующей недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple .

Сейчас известно, что портативный аккумулятор сможет прикрепляться благодаря встроенным магнитам в задней стенке iPhone 12. Благодаря реверсивной зарядке повербанк можно заряжать и тогда, когда телефон подключен к питанию и наоборот.

Стоит отметить, что обновленный MagSafe будет совместим исключительно с операционной системой iOS 14.7 и выше.

Напомним, что ранее Apple продавала портативные чехлы-аккумуляторы, впрочем из-за отсутствия магнитного соединения, их приходилось подключать через разъем смартфона.