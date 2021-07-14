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Apple відкрила передзамовленя MagSafe-повербанку для IPhone 12

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple відкрила передзамовлення бездротового магнітного повербанку MagSafe для iPhone 12. Поставка пристрою розпочнеться вже з наступного тижня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Apple.

Наразі відомо, що портативний акумулятор зможе прикріплюватися завдяки вбудованим магнітам до задньої стінки iPhone 12. Завдяки реверсивній зарядці повербанк можна заряджати й тоді, коли телефон підключений до живлення й навпаки.

Варто відзначити, що оновлений MagSafe буде сумісний виключно з операційною системою iOS 14.7 та вище.

Нагадаємо, що раніше Apple продавала портативні чохли-акумулятори, втім через відсутність магнітного з’єднання, їх доводилося підключати через роз'єм смартфону.

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