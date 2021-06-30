Американская компания Apple открыла официальное представительство в Украине. Компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.
"Открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций", - заявил он.
Федоров также добавил, что вчера стала доступной поддержка для пользователей на украинском языке.
"Уже больше года наша команда общается как с европейским, так и с американским офисом компании. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей", - добавил министр.
Напомним, в марте американская компания Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте. Основная часть раздела пока доступна только на английском, однако остальное - уже представлено на украинском языке.