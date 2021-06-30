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Apple відкрила офіційне представництво в Україні

Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple відкрила офіційне представництво в Україні. Компанія буде безпосередньо ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Відкриття офісу Apple посилить наш імідж на міжнародній арені і в перспективі сприятиме залученню нових інвестицій", - заявив він.

Федоров також додав, що вчора стала доступною підтримка для користувачів українською мовою.

"Вже більше року наша команда спілкується як з Європейським, так і з американським офісом компанії. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів", - додав міністр.

Нагадаємо, в березні американська компанія Apple запустила український розділ на своєму офіційному сайті. Основна частина розділу поки доступна тільки англійською, проте решта-вже представлено українською мовою.

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