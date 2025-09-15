Вийшло оновлення iOS 26: що нового отримали власники iPhone

Новий дизайн з Liquid Glass і поліпшений Apple Intelligence в iOS 26

Apple представила масштабне оновлення iOS 26 з новим дизайном Liquid Glass і розширеними можливостями Apple Intelligence. Новий стиль інтерфейсу робить додатки та системні функції більш виразними та приємними, залишаючись при цьому знайомим користувачам.

Дизайн поширюється відразу на iOS, iPadOS, macOS, watchOS і tvOS, створюючи гармонійний досвід використання на всіх пристроях Apple.

Прозорий матеріал Liquid Glass відображає і заломлює навколишній простір, динамічно змінюючись для більшого фокусу на контенті. Він оживляє елементи керування, навігацію, іконки додатків, віджети та багато іншого як у фірмових, так і сторонніх додатках.

Долайте мовні бар'єри за допомогою Live Translation

Функція Live Translation допомагає користувачам спілкуватися різними мовами в Messages, FaceTime і Phone, а також з AirPods Pro 3 для перекладу живих розмов - завдяки Apple Intelligence на iPhone.

Користувачі можуть перекладати діалоги телефоном, у FaceTime, особисто або асинхронно в Messages прямо в момент спілкування. Усі дані обробляються на пристрої, що забезпечує конфіденційність.

У Messages відповіді автоматично перекладаються при введенні, у FaceTime можна стежити за живими субтитрами перекладу, а телефонні дзвінки озвучуються перекладеним текстом у реальному часі.

Керувати функцією на AirPods можна за допомогою нового жесту, голосової команди Siri або кнопки Action на iPhone. До кінця року Live Translation підтримає італійську, японську, корейську та китайську мови.

Live Translation прибирає мовні бар'єри, дозволяючи користувачам перекладати всі типи розмов (фото: Apple)

Візуальний інтелект і розумні дії

Visual Intelligence допомагає швидше шукати та взаємодіяти з контентом на екрані. Користувачі можуть знаходити схожі зображення через Google і підтримувані додатки, наприклад eBay, Poshmark і Etsy.

Можна виділяти об'єкти на скріншоті та шукати їх онлайн, а за допомогою ChatGPT ставити запитання про те, що бачать на екрані. Функція дає змогу підсумовувати і перекладати текст, а також додавати події з рекламних матеріалів до календаря одним дотиком.

Можливості доступні через камеру iPhone, кнопку Action і Центр управління.

За допомогою візуального інтелекту користувачі можуть зробити знімок екрана і виконати пошук у Google, Etsy або інших підтримуваних додатках, щоб знайти схожі зображення (фото: Apple)

Створення унікальних зображень з Genmoji та Image Playground

Користувачі можуть комбінувати кілька емодзі з описами для створення нових Genmoji. При створенні зображень, натхненних близькими, можна змінювати вирази облич або особисті особливості, такі як зачіска.

В Image Playground доступний ChatGPT для роботи з новими стилями, включно з аквареллю, олією та Any Style. ChatGPT обробляє опис або фото і створює унікальне зображення.

Тепер користувачі можуть змішувати емодзі та об'єднувати їх з описами, щоб створити абсолютно новий Genmoji (фото: Apple)

Персональні рекомендації з Workout Buddy

Workout Buddy аналізує дані про тренування та історію активності користувача, щоб надавати персоналізовану голосову мотивацію. Враховуються пульс, темп, дистанція, кільця активності та особисті досягнення.

Дані обробляються локально і безпечно, а текст перетворюється на динамічний голос на основі тренерів Fitness+.

Функція доступна на Apple Watch з Bluetooth-навушниками і підтримуваному iPhone поруч, а також на AirPods.

Workout Buddy - перший у своєму роді фітнес-досвід на базі Apple Intelligence (фото: Apple)

Інтелектуальні команди в Shortcuts

Застосунок Shortcuts дає змогу створювати автоматизації, об'єднуючи кілька дій із різних застосунків. З Apple Intelligence можна підсумовувати текст через Writing Tools або створювати зображення через Image Playground.

Моделі Apple Intelligence доступні на пристрої або через Private Cloud Compute, при цьому інформація залишається приватною. Наприклад, можна порівнювати аудіотранскрипції з нотатками, підсумовувати документи, витягувати дані з PDF і додавати ключові відомості в таблиці.

Apple Intelligence у сторонніх додатках

Apple відкрила доступ розробникам до моделі на пристрої. Багато додатків уже впровадили нові можливості: Streaks автоматично розподіляє завдання в списках справ, CARROT Weather дає змогу вести діалоги про погоду, Detail: AI Video Editor генерує тексти для телесуфлера за заготівлями або наявним текстом. Усі функції працюють офлайн і захищають приватність користувача.

Прорив у захисті приватності при використанні AI

Багато моделей Apple Intelligence працюють повністю на пристрої. Для складних запитів використовується Private Cloud Compute, при цьому дані користувача не зберігаються і не передаються Apple.

Незалежні експерти можуть перевіряти код на серверах Apple для підтвердження дотримання приватності, що є значним кроком для захисту даних в AI.

Нові можливості iOS 26 у повсякденному використанні

Оновлення приносить більше опцій для кастомізації Lock Screen з адаптивним відображенням часу і 3D Spatial Scenes, а також поліпшення в Camera, Photos, Safari і Phone.

Call Screening дозволяє фільтрувати дзвінки від невідомих номерів, Hold Assist утримує лінію до підключення живого оператора.

У Messages можна фільтрувати повідомлення від невідомих відправників, створювати опитування і додавати фони в чат.

В Apple Music з'явилися Lyrics Translation і Pronunciation, в Apple Maps - Visited Places, у Wallet - відстеження замовлень.

AirPods тепер дають змогу записувати контент із високою якістю звуку і віддалено керувати зйомкою в Camera. iOS 26 також представляє застосунок Apple Games для персоналізованого ігрового досвіду, а CarPlay отримує компактний інтерфейс для дзвінків, Tapbacks у Messages, віджети та Live Activities.