Apple презентувала iPhone 17: перші фото, ціна та детальний огляд новинок

iPhone 17: базова модель

iPhone 17 оснащений новим 3-нм чіпом A19 Apple Silicon з 6-ядерним CPU (2 продуктивних і 4 енергоефективних ядра) і 5-ядерним GPU. Продуктивність CPU збільшено, GPU отримав друге покоління Dynamic Caching і новий механізм стиснення зображень. Пристрій став найбільш енергоефективним iPhone на сьогоднішній день.

Батарея iPhone 17 забезпечує весь день роботи і до 8 годин відтворення відео за умови швидкого заряджання - всього 10 хвилин підключення до мережі вистачає для 8 годин перегляду. Сховище починається з 256 ГБ. Корпус став міцнішим і стійкішим до вигинів, а Ceramic Shield 2 з новим покриттям триразово захищає смартфон від подряпин.



Скріншот

Кольори і дизайн

iPhone 17 представлений у п'яти кольорах: Лавандовий, Блакитна імла, Чорний, Білий і Шавлія. Модель отримала новий ремінець і аксесуар MagSafe.

Попередні замовлення на iPhone 17 відкриті вже сьогодні, а продажі стартують 19 вересня.



Скріншот

iPhone 17 Air: ультратонкий смартфон

iPhone Air став найтоншим смартфоном Apple за всю історію - всього 5,6 мм. Дисплей нового пристрою займає 6,5 дюйма, підтримує ProMotion з частотою оновлення до 120 Гц, Always-On Display і пікову яскравість до 3000 ніт.

Корпус виконаний з титану, а новий Ceramic Shield з нанокристалами забезпечив триразовий захист від подряпин.

Смартфон оснащений модемом C1X, який удвічі швидший за попередника і споживає на 30% менше енергії. iPhone Air працює тільки з eSIM, що дало змогу збільшити внутрішній простір для батареї - автономність розрахована на весь день. Новий акумулятор забезпечує до 40 годин відтворення відео за під'єднаного MagSafe-пакета.



Скріншот

Камери та відео

iPhone Air отримав інноваційну систему камер Fusion з чотирма фокусними відстанями (13, 26, 28 і 35 мм) і подвійним режимом зйомки (1x і 2x).

Фронтальна камера Center Stage стала більшою і квадратною, що дає змогу автоматично утримувати користувача в кадрі під час фото і відео. Підтримуються стабілізація під час зйомки з рук і запис відео з подвійним захопленням - одночасно з фронтальної та задньої камер.

Фотографія та відео на iPhone Air

iPhone Air оснащений системою Fusion з 48-МП камерами і фронтальною камерою Center Stage з поліпшеною стабілізацією відео і подвійною зйомкою. Користувачі зможуть знімати з чотирма фокусними відстанями і використовувати технології стабілізації з режиму Action на задній камері.

Продуктивність iPhone Air

Новий A19 Pro з 6-ядерним CPU, поліпшеним GPU з Dynamic Caching і нейронними прискорювачами забезпечує продуктивність рівня MacBook Pro в iPhone.

Аксесуари та новинки дизайну

Apple представила новий текстильний чохол TechWoven з різнокольоровою ниткою, прозорі та силіконові кейси з поліпшеними кнопками, а для iPhone Air - тонкий напівпрозорий чохол менше ніж 1 мм і ремінець cross-body. Також iPhone Air отримав нову батарею MagSafe з можливістю до 40 годин відео відтворення і eSIM-only по всьому світу.



Скріншот

iPhone 17 Pro: потужність і камери

Apple представила iPhone 17 Pro і Pro Max з оновленим дизайном і рекордною продуктивністю. Компанія заявила, що нові моделі пропонують "нове визначення Pro" і забезпечують до 40% стабільнішу роботу порівняно з iPhone 16 Pro.

Смартфони отримали алюмінієвий корпус з високопродуктивними антенами і новою системою відведення тепла через цілісний корпус, а заднє скло захищене Ceramic Shield і стало вчетверо стійкішим до тріщин.

Камери та відео для професіоналів

iPhone 17 Pro отримав три 48-МП камери Fusion на задній панелі та фронтальну 18-МП з технологією Center Stage. Модель підтримує 1x, 2x, 4x і 8x телеоб'єктив, а цифровий зум сягає 40x для фото.

Для відео доступна підтримка Dolby Vision HDR, 4K120, ProRes Log, ACES, а також нові функції професійного знімання, включно з ProRes RAW і синхронізацією камер Genlock. Apple підкреслила, що це еквівалент восьми професійних об'єктивів в одній кишені.



Скріншот

Дизайн, матеріали та кольори

Нові моделі отримали алюмінієвий корпус з високою теплопровідністю, захищений водонепроникною камерою і лазерним зварюванням. Смартфони залишаться зручними для утримання в руках, незважаючи на збільшену батарею і вдосконалену систему охолодження.

iPhone 17 Pro і Pro Max доступні в трьох кольорах: сріблястому, глибокому синьому і космічному помаранчевому.

Батарея та продуктивність

iPhone 17 Pro Max отримав рекордний час автономної роботи серед iPhone - до 39 годин відтворення відео. Батарея збільшена у моделей з eSIM, а система відведення тепла та оптимізація компонентів забезпечують високу продуктивність без перегріву.

Скріншот

Вартість нових iPhone

iPhone 17 - від 799 доларів

iPhone Air - від 999 доларів

iPhone 17 Pro - від 1 099 доларів

iPhone 17 Pro Max - від 1 199 доларів.

Варіант із 2 ТБ пам'яті доступний для Pro Max. Продажі стартують 19 вересня.

iPhone 17 в Україні: які будуть ціни

Деякі українські онлайн-магазини вже відкрили передзамовлення на iPhone 17. У переліку доступні різні конфігурації - від 128 GB за 41 200 грн до 512 GB за 65 920 грн. Дехто "вимагає" передоплату, яка становить близько 5%.

iPhone 17 у жовтні-листопаді будуть в Україні (фото: x.com gbuhnici)

Зазначимо, що ціна айфонів в Україні традиційно вища за американську через 20% ПДВ і мита, витрати на сертифікацію та логістику, а також коливання курсу гривні до долара. Додатково вплив мають і політичні чинники, які можуть змінювати ланцюжки поставок.

В Україні нові моделі "яблучних" смартфонів очікуються до кінця жовтня 2025 року.