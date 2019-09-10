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Стали известны возможные цены на новые iPhone

Новости » Телеком & IT    10.09.2019 - 14:27
Стали известны возможные цены на новые iPhone
Фото: возможный дизайн iPhone  11 (digitaltrends.com)

iPhone 11 серии будут стоить от 749 долларов

Стоимость новых iPhone 11 от Apple будет стартовать от 749 долларов за начальную версию. Об этом сообщает ресурс Slashleaks, который специализируется на утечках из мира технологий.

Сообщается, что стартовая цена iPhone 11 составит 749 долларов, iPhone 11 Pro - 999 долларов, а iPhone 11 Pro Max - 1099 долларов. Также сообщается, что преемник iPhone XR в минимальной комплектации будет иметь 64 ГБ, в то время как старшие устройства в максимальной - по 512 ГБ внутренней памяти.

Отметим, указанные цены ниже, чем текущие на прошлогодние флагманы iPhone XR, iPhone XS и XS Max на официальном сайте Apple. В Украине стоимость новых iPhone традиционно будет выше.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple работает над iPhone с Touch ID под дисплеем. По данным Bloomberg, данная технология уже тестируется как внутри компании, так и среди зарубежных поставщиков. В то же время предполагается, что она может появиться в линейке iPhone не ранее 2020 года.

Ранее также сообщалось, что Apple планирует весной следующего года выпустить более дешевый iPhone, чтобы завоевать покупателей на развивающихся рынках и завоевать позиции в Китае.

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