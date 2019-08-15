Apple обновила дизайн корпуса iPhone 11

Компания Apple убрала надпись "iPhone" с корпусов новых смартфонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс.

Как сообщается, в Apple считают, что iPhone давно вошел в категорию хорошо узнаваемых продуктов, поэтому название можно убрать ради более минималистичного дизайна.

Так, задняя стеклянная панель будет иметь матовый внешний вид и надпись "iPhone" будет убрана с задней панели смартфонов.

Также один из новых iPhone будет доступен в совершенно новом темно-зеленом цвете. По дизайну лицевых панелей новые смартфоны практически не будут отличаться от прошлогодних моделей. Емкость флэш-памяти новых смартфонов составит 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Напомним, новые iPhone, идущие на смену нынешним моделям iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11r. Также уже состоялось бета-тестирование кредитной карты Apple Card. Теперь новый iPhone получит приставку Pro к названию. Учитывая, что X в названии нынешних моделей - это цифра 10 (читается iPhone Ten), поэтому новые iPhone будут использовать следующий порядковый номер.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2019 года появятся новые флагманы iPhone, которые будут поддерживать Apple Pencil.