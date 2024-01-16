Apple обійшла заборону на продаж смарт-годинників у США: подробиці

Заборона на імпорт, запроваджена Комісією з міжнародної торгівлі США, поширюється на годинник Apple Series 9 та Ultra 2 з 26 грудня минулого року. Зазначається, що менеджерам Apple вдалося переконати Апеляційний суд призупинити заборону.

Apple заявила, що пропонований редизайн дозволить їй обійти висновки про те, що годинник порушує патенти Masimo на пристрій для вимірювання рівня кисню в крові.

Apple повідомила агентству митного і прикордонного контролю США, що її оновлений годинник "не містить функції пульсоксиметрії".

"Заява Apple про те, що її оновлений годинник не містить пульсоксиметрії, є позитивним кроком на шляху до вирішення спору", - заявив представник Masimo.

Що передувало

Компанія Masimo з Ірвіна, штат Каліфорнія, звинуватила Apple у наймі своїх співробітників та крадіжці технології пульсоксиметрії для використання в годиннику Apple Watch. Apple включила функцію пульсоксиметра в смарт-годинник, починаючи з Apple Watch Series 6 у 2020 році.

У тому ж році Masimo подала до суду, стверджуючи, що Apple вкрала комерційну таємницю, пов'язану з технологією вимірювання рівня кисню в крові, та порушила патенти Masimo.

Apple подала зустрічний позов проти Masimo за порушення патентних прав, назвавши судові позови Masimo "маневром, що розчищає шлях". У 2022 році Masimo випустила свій годинник W1, який відстежує рівень кисню в крові та інші показники здоров'я.

У грудні 2023 року Apple призупинила продаж свого смарт-годинника Apple Watch Series 9 і Ultra 2 у Сполучених Штатах через патентну суперечку. Цей крок був після рішення Комісії з міжнародної торгівлі США.