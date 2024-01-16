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Apple обошла запрет на продажу смарт-часов в США: подробности

Фото: Apple обошла запрет на продажу смарт-часов в США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Apple обошла судебный запрет на продажу своих смарт-часов Apple Series 9 и Ultra 2 в США. Правоохранительные органы установили, что цифровой гигант может использовать редизайн, и возобновить продажи новых моделей Apple Watch.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запрет на импорт, введенный Комиссией по международной торговле США, распространяется на часы Apple Series 9 и Ultra 2 с 26 декабря прошлого года. Отмечается, что менеджерам Apple удалось убедить Апелляционный суд приостановить действие запрета

Apple заявила, что предлагаемый редизайн позволит ей обойти заключения о том, что часы нарушают патенты Masimo на устройство для измерения уровня кислорода в крови.

Apple сообщила агентству таможенного и пограничного контроля США, что ее обновленные часы " не содержат функции пульсоксиметрии".

"Заявление Apple о том, что ее обновленные часы не содержат пульсоксиметрии, является положительным шагом на пути к решению спора", - заявил представитель Masimo.

Что предшествовало

Компания Masimo из Ирвина, штат Калифорния, обвинила Apple в найме своих сотрудников и краже технологии пульсоксиметрии для использования в часах Apple Watch. Apple включила функцию пульсоксиметра в смарт-часы, начиная с Apple Watch Series 6 в 2020 году.

В том же году Masimo подала в суд, утверждая, что Apple украла коммерческую тайну, связанную с технологией измерения уровня кислорода в крови, и нарушила патенты Masimo.

Apple подала встречный иск против Masimo за нарушение патентных прав, назвав судебные иски Masimo "маневром, расчищающим путь". В 2022 году Masimo выпустила свои часы W1, которые отслеживают уровень кислорода в крови и другие показатели здоровья.

В декабре 2023 года Apple приостановила продажи своих смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в Соединенных Штатах из-за патентного спора. Этот шаг последовал после решения Комиссии по международной торговле США.

 

 

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