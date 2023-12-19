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Apple припинить продаж смарт-годинників у США: названа причина

Вівторок 19 грудня 2023 00:11
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Apple припинить продаж смарт-годинників у США: названа причина Фото: Apple припинить продаж смарт-годин у США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Apple припиняє продаж своїх смарт-годинників Apple Watch Series 9 і Ultra 2 у Сполучених Штатах через патентну суперечку з приводу технології, яка забезпечує контроль рівня кисню в крові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таке рішення було прийнято після постанови Комісії з міжнародної торгівлі США, яка має намір заборонити Apple імпортувати свій годинник Apple Watch, оскільки вони порушують патентні права компанії Masimo. Заборона на продаж може набути чинності вже 26 грудня. Акції Apple упали на 1,4% після цієї новини.

Наразі рішення перебуває на розгляді президента Джо Байдена до 25 грудня, але Apple заявила, що вже робить кроки для його виконання.

У компанії заявили, що призупинять продаж годинника на веб-сайті, починаючи з 21 грудня, і в роздрібних точках продажу Apple після 24 грудня. Інші моделі, які не містять датчика кисню в крові, зніматися з продажу не будуть.

На думку експертів, важливо, чи зможе Apple встановлювати датчик рівня кисню у крові на свої майбутні пристрої. Генеральний директор Masimo Джо Кіані заявив, що його відкрито для переговорів про угоду з Apple.

За даними Counterpoint Research, Apple належить близько чверті світового ринку розумного годинника, і ця частка має тенденцію зростання в четвертому кварталі 2023 року.

Раніше Masimo звинуватила Apple в тому, що вона найняла своїх співробітників, вкрала технологію пульсоксиметрії і впровадила її в популярний смарт-годинник Apple Watch.

Раніше повідомлялося, що Apple планує різко збільшити виробництво iPhone в Індії на тлі складнощів із виробництвом у Китаї.

Також ми писали, що китайським чиновникам забороняють користуватися технікою Apple через побоювання використання мобільних пристроїв для шпигунства.

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