Apple накрив масштабний збій: користувачі втратили доступ до iCloud і Find My

У роботі хмарних сервісів та системних додатків Apple стався раптовий масштабний збій, через що користувачі тимчасово втратили доступ до синхронізації даних та пошуку пристроїв.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple Insider.
Збій розпочався увечері 18 серпня близько 22:30 за київським часом. Користувачі пристроїв на iOS, iPadOS та macOS почали масово скаржитися на неможливість оновити дані в хмарному сховищі та збої у стандартному софті.
Основний удар припав на такі функції та додаткові інструменти:
Синхронізація iCloud: повністю або частково зупинився обмін даними для фотографій, списку контактів, календарів, пошти iCloud Mail та хмарних документів пакета iWork.
Навігаційний сервіс Find My: користувачі тимчасово втратили можливість відстежувати геопозицію своїх iPhone, iPad, Apple Watch чи Mac у режимі реального часу.
Ігрова платформа Game Center: геймери на пристроях Apple стикалися з тим, що система відмовлялася зберігати досягнення, турнірні таблиці та ігровий прогрес між різними гаджетами.
Сервіси новин: для видавців та розробників стали тимчасово недоступними інструменти Apple News API та News Publisher.
Крім споживчих функцій, неполадки зачепили спеціалізоване середовище для розробників. Сервіс Xcode Cloud, який відповідає за автоматичне збирання, тестування та розгортання додатків у хмарі, припинив функціонувати близько 22:59 за київським часом.
При цьому фірмовий магазин додатків App Store продовжував працювати у штатному режимі - це дозволило уникнути проблем із завантаженням уже опублікованого софту.
За даними інженерів Apple, ліквідація наслідків збою зайняла трохи більше двох годин.
Усі сервіси, включно з iCloud, Find My, Game Center та Xcode Cloud, повністю відновили роботу о 00:38 за київським часом, після чого офіційний статус усіх систем змінили на "працюють нормально".