Apple може провести ще одну осінню презентацію: які новинки покажуть

Щорічна презентація iPhone уже позаду, проте чутки вказують, що до кінця року Apple може випустити ще кілька продуктів. Питання - чи буде для цього окремий жовтневий захід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.
Apple проводила жовтневі івенти не щороку.
2021
Компанія показала 14- і 16-дюймові MacBook Pro з чипами M1 Pro і M1 Max, AirPods 3 і нові кольори HomePod mini.
2022
Новинки вийшли без презентації, у форматі пресрелізів: iPad Pro на базі M2, iPad 10 і Apple TV 4K третього покоління.
2023
Повноцінний захід: нові MacBook Pro з M3, M3 Pro і M3 Max, а також iMac з M3.
2024
Знову без сцени: через пресрелізи Apple представила MacBook Pro з M4, iMac і Mac mini на базі M4.
За даними Bloomberg, Apple планує представити iPad Pro з чипом M5 уже цього року. Імовірність жовтневої презентації висока, адже всі попередні моделі - від M1 до M4 - анонсувалися саме на заходах.
Також цього року очікується оновлення гарнітури Vision Pro з M5.
Нові MacBook Pro з M5, M5 Pro і M5 Max, як передбачається, підуть у масове виробництво найближчим часом, але з'являться тільки на початку 2026 року.
Серед пристроїв, які можуть показати вже в жовтні:
Вас може зацікавити: