UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Apple може провести ще одну осінню презентацію: які новинки покажуть

Apple може влаштувати жовтневий івент (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Щорічна презентація iPhone уже позаду, проте чутки вказують, що до кінця року Apple може випустити ще кілька продуктів. Питання - чи буде для цього окремий жовтневий захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

Традиція осінніх анонсів

Apple проводила жовтневі івенти не щороку.

2021

Компанія показала 14- і 16-дюймові MacBook Pro з чипами M1 Pro і M1 Max, AirPods 3 і нові кольори HomePod mini.

2022

Новинки вийшли без презентації, у форматі пресрелізів: iPad Pro на базі M2, iPad 10 і Apple TV 4K третього покоління.

2023

Повноцінний захід: нові MacBook Pro з M3, M3 Pro і M3 Max, а також iMac з M3.

2024

Знову без сцени: через пресрелізи Apple представила MacBook Pro з M4, iMac і Mac mini на базі M4.

Що чекають у 2025 році

За даними Bloomberg, Apple планує представити iPad Pro з чипом M5 уже цього року. Імовірність жовтневої презентації висока, адже всі попередні моделі - від M1 до M4 - анонсувалися саме на заходах.

Також цього року очікується оновлення гарнітури Vision Pro з M5.

Нові MacBook Pro з M5, M5 Pro і M5 Max, як передбачається, підуть у масове виробництво найближчим часом, але з'являться тільки на початку 2026 року.

Можливі анонси від Apple

Серед пристроїв, які можуть показати вже в жовтні:

  • Apple TV - чип A17 Pro для оновленої Siri на базі Apple Intelligence, підтримка Wi-Fi 7 і, можливо, вбудована камера FaceTime
  • HomePod mini - новий процесор S9 або N1 з підтримкою Wi-Fi 7, поліпшена якість звуку, друга версія чипа Ultra-Wideband, нові кольори (наприклад, червоний)
  • AirTag - збільшений радіус дії (до 3 разів), більш захищений динамік і оповіщення про низький заряд
  • iPad Pro - M5 і одразу дві фронтальні камери, щоб було зручно фотографувати і дзвонити в портретній і альбомній орієнтації
  • Vision Pro - версія в Space Black, новий ремінець для більшого комфорту і швидший процесор
  • MacBook Pro - можливий анонс тільки в січні 2026 року. Експерти радять почекати на наступні моделі, де очікуються OLED-екрани та тонкий дизайн
  • Studio Display - оновлена версія з підсвічуванням mini-LED може вийти наприкінці 2025 року або на початку 2026 року
  • Окремо аналітики згадують більш доступний MacBook на чипах A18 Pro або A19 Pro, але його реліз прогнозують лише на 2025-2026 роки.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleГаджети