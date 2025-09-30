Apple може провести ще одну осінню презентацію: які новинки покажуть

Традиція осінніх анонсів

Apple проводила жовтневі івенти не щороку.

2021

Компанія показала 14- і 16-дюймові MacBook Pro з чипами M1 Pro і M1 Max, AirPods 3 і нові кольори HomePod mini.

2022

Новинки вийшли без презентації, у форматі пресрелізів: iPad Pro на базі M2, iPad 10 і Apple TV 4K третього покоління.

2023

Повноцінний захід: нові MacBook Pro з M3, M3 Pro і M3 Max, а також iMac з M3.

2024

Знову без сцени: через пресрелізи Apple представила MacBook Pro з M4, iMac і Mac mini на базі M4.

Що чекають у 2025 році

За даними Bloomberg, Apple планує представити iPad Pro з чипом M5 уже цього року. Імовірність жовтневої презентації висока, адже всі попередні моделі - від M1 до M4 - анонсувалися саме на заходах.

Також цього року очікується оновлення гарнітури Vision Pro з M5.

Нові MacBook Pro з M5, M5 Pro і M5 Max, як передбачається, підуть у масове виробництво найближчим часом, але з'являться тільки на початку 2026 року.

Можливі анонси від Apple

Серед пристроїв, які можуть показати вже в жовтні: