Apple готує велике оновлення iPad: що вийде у 2026 році та коли

iPad Air з чипом M4

Першим великим релізом 2026 року може стати оновлений iPad Air. Планшет, за даними інсайдерів, перейде на чип M4 і отримає приріст продуктивності на 1020% порівняно з M3.

З урахуванням того, що в iPad Pro на M5 Apple вперше використовувала власні модеми і мережеві чіпи (N1 і C1X), ймовірно, iPad Air також перейде на фірмові рішення. Це забезпечить вищу швидкість мобільного інтернету і підтримку Wi-Fi 7.

Бюджетний iPad з A18

Слідом очікується оновлення базової версії iPad. Пристрій, згідно з чутками, отримає чіп A18 - і це важлива зміна, оскільки вона вперше принесе Apple Intelligence навіть у найдоступнішу модель планшета.

Також передбачається перехід на модеми і мережеві чіпи Apple, як і у випадку з iPad Air.

Окремо користувачі сподіваються, що Apple оновить клавіатуру для бюджетної моделі. Зараз пристрій сумісний лише з Magic Keyboard Folio, який працює тільки на рівній поверхні і обмежує мобільність.

Вихід оновленого iPad з A18 очікується в першій половині 2026 року.

iPad mini на A19 Pro і з OLED-екраном

Найпомітнішим оновленням стане новий iPad mini - перший після 2024 року. Планшет, за даними Bloomberg, отримає чип A19 Pro і, що куди важливіше, нарешті перейде на OLED-дисплей.

Реліз очікується ближче до кінця 2026 року. Apple розглядає iPad mini як наступну велику модель, яка піде від РК-панелей. Нагадаємо, вперше компанія впровадила OLED в iPad Pro 2024 року, а в iPhone - починаючи з 2017 року.

Крім нового екрана і чипсета, iPad mini може отримати поліпшений захист від води.

Останній серйозний редизайн планшета відбувся ще 2021 року - і нові дані вказують на те, що через п'ять років Apple готує масштабне оновлення.

Плани на майбутнє

Загалом 2026 рік обіцяє бути відносно спокійним для лінійки iPad - якщо не брати до уваги iPad mini, якому дістануться найбільші поліпшення.

Надалі Apple планує впровадити систему охолодження з паровою камерою в iPad Pro на чипі M6. Його вихід прогнозується на початок 2027 року, але це вже виходить за рамки поточних прогнозів.