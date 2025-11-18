Apple готовит большое обновление iPad: что выйдет в 2026 году и когда

iPad Air с чипом M4

Первым крупным релизом 2026 года может стать обновленный iPad Air. Планшет, по данным инсайдеров, перейдет на чип M4 и получит прирост производительности на 1020% по сравнению с M3.

С учетом того, что в iPad Pro на M5 Apple впервые использовала собственные модемы и сетевые чипы (N1 и C1X), вероятно, iPad Air также перейдет на фирменные решения. Это обеспечит более высокую скорость мобильного интернета и поддержку Wi-Fi 7.

Бюджетный iPad с A18

Следом ожидается обновление базовой версии iPad. Устройство, согласно слухам, получит чип A18 - и это важное изменение, поскольку оно впервые принесет Apple Intelligence даже в самую доступную модель планшета.

Также предполагается переход на модемы и сетевые чипы Apple, как и в случае с iPad Air.

Отдельно пользователи надеются, что Apple обновит клавиатуру для бюджетной модели. Сейчас устройство совместимо лишь с Magic Keyboard Folio, который работает только на ровной поверхности и ограничивает мобильность.

Выход обновленного iPad с A18 ожидается в первой половине 2026 года.

iPad mini на A19 Pro и с OLED-экраном

Самым заметным обновлением станет новый iPad mini - первый после 2024 года. Планшет, по данным Bloomberg, получит чип A19 Pro и, что куда важнее, наконец перейдет на OLED-дисплей.

Релиз ожидается ближе к концу 2026 года. Apple рассматривает iPad mini как следующую крупную модель, которая уйдет от ЖК-панелей. Напомним, впервые компания внедрила OLED в iPad Pro в 2024 году, а в iPhone - начиная с 2017 года.

Помимо нового экрана и чипсета, iPad mini может получить улучшенную защиту от воды.

Последний серьезный редизайн планшета состоялся еще в 2021 году - и новые данные указывают на то, что спустя пять лет Apple готовит масштабное обновление.

Планы на будущее

В целом 2026 год обещает быть относительно спокойным для линейки iPad - если не считать iPad mini, которому достанутся самые большие улучшения.

В дальнейшем Apple планирует внедрить систему охлаждения с паровой камерой в iPad Pro на чипе M6. Его выход прогнозируется на начало 2027 года, но это уже выходит за рамки текущих прогнозов.